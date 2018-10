In urma exploziei catastrofale din sectorul Rascani, Vlad Plahotniuc promite ca va instala detectoare de gaz gratis in fiecare locuinta, unde nu este conectata reteaua de gaz, iar oamenii sunt nevoiti sa utilizeze butelii

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "In cadrul sedintei de astazi am discutat si despre explozia care s-a produs in blocul de pe bulevardul Moscovei. Oamenii sunt panicati. Se tem chiar si de vecinii sai care utilizeaza butelii de gaz.

Dincolo de masurile care vor fi efectuate de catre organele responsabile, noi am propus ca fiecare locuita in care se folosesc butelii de gaz sa fie dotata cu detectoare de gaz care sa semnaleze imediat eventualele scurgeri, dar si sa permita sa alerteze echipele de interventie.

Astfel ca oamenii sa se simta deja linistiti. Guvernul urmeaza sa asigure ca aceste detectoare sa fie distribuite gratis oamenilor, astfel incat ei sa nu aiba cheltuieli suplimentare."

Se intampla dupa tragedia de sambata, cand o butelie de gaz ar fi explodat intr-un apartament din sectorul Rascani. Promisiunea democratului vine in contextul in care aceste butelii sunt interzise in blocurile mai inalte de doua etaje.

Ieri Agentia pentru Supraveghere Tehnica atentiona ca nu exista nicio institutie care sa urmareasca modul in care aceste butelii sunt exploatate. La inceputul acestui an, tot la initiativa lui Plahotniuc, MAI-ul a pornit o campanie de dotare cu detectoare de fum a gospodariilor in care sunt sobe. Nici atunci, nici acum nu a fost mentionat de unde vor fi luati banii pentru procurarea acestor dispozitive.