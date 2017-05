Vlad Plahotniuc renunta la doua dintre cele 4 televiziuni ale sale. Liderul PD le-a cedat consilierului sau Oleg Cristal - VIDEO

Vlad Plahotniuc renunta la doua dintre cele 4 televiziuni ale sale. Liderul PD i le-a cedat astazi consilierului sau Oleg Cristal, care a fost anterior redactor sef al unuia dintre posturile tv ale lui Plahotniuc. Decizia, aprobata in sedinta de astazi a CCA, vine in contextul in care acum o luna deputatii au aprobat modificari care obliga proprietarii de televiziuni sa detina maxim 2 licente tv.