Vlad Plahotniuc se promoveaza din nou in America, iar Candu, intre timp face precizari. Liderul PD le-ar fi povestit congresmenilor si senatorilor americani despre reforma Guvernului si cea a sistemului politic - VIDEO

Andrian CANDU, VICEPRESEDINTE PD ”Eu marti am vorbit cu dl Plahotniuc, care era in Chisinau, stiu ca se pregatea o vizita in SUA, probabil a plecat cand confirmarile si aranjamentele facute. A revenit sau va reveni si vom vedea care sunt rezultatele. Nici eu nu tin agenda dl Plahotniuc cum nici el nu o tine pe a mea.”

Potrivit PD, Plahotniuc a discutat la Washington si cu asistentul adjunct al secretarului de stat Bridget Brink. Liderul PD este insotit in Statele Unite de vicepremierul Octavian Calmac, vicepresedintele Parlamentului Vladimir Vitiuc, dar si de functionari ai ministerului de Externe.