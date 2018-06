Vlad Plahotniuc spune de ce Silvia Radu nu a castigat alegerile in Chisinau si de ce PD nu a iesit in turul II sa-l sustina pe Andrei Nastase - Interviu

Din interviu acordat pentru tribuna.md

- Vă pare rău că nu a câştigat Silvia Radu? E adevărat ce se spune că ar urma să primească o funcţie în Guvern?





Vlad Plahotniuc: "Eu nu am urmărit atent activitatea ei la Primărie, unii spun că s-a descurcat bine. Însă pentru a conduce Primăria Chişinău ai nevoie şi de sprijin politic, ca independent e foarte complicat să reuşeşti, într-o ţară extrem de politizată, unde electoratul votează preponderent politic şi geopolitic. Ea a luat un scor neaşteptat de mare pentru un independent, asta e un semnal că sunt destul de mulţi oameni în Chişinău care nu mai vor politică în Primărie. Însă eu nu cred că ea avea şansă să câştige această cursă electorală ca independentă, mai ales pe această prezenţă la vot foarte redusă.

Cred că ea a greşit că nu a avut înaintea campaniei o discuţie cu partidele de dreapta. Ea a preferat să stea la distanţă de toate partidele şi cred ca scorul obţinut era maxim ce putea obţine în aceste condiţii.

În ceea ce priveşte speculaţiile la care vă referiţi, nu au existat nici un fel de discuţii să fie cooptată în Guvern, cu atât mai puţin discuţii pe linie politică."

- De ce PDM nu a ieşit şi în turul doi să-l susţină pe Năstase sau măcar să ceară un vot împotriva socialiştilor?

Vlad Plahotniuc: "Am făcut-o foarte explicit în primul tur şi alegătorii noştri au înţeles foarte bine mesajul, inclusiv valabilitatea lui pentru turul doi. Vă amintesc ce am zis atunci – să votaţi împotriva socialiştilor şi liberalilor, care vreme de atâţia ani au condus în mod falimentar Primăria. Apelul nostru din primul tur rămăsese valabil inclusiv pentru turul doi.

Dacă am fi ieşit în al doilea tur să spunem explicit numele candidatului, din nou s-ar fi spus că e măr otrăvit sau alte asemenea abordări. Credem că am procedat corect, prin simpla menţinere a mesajului din primul tur, când am spus clar să se dea un vot împotriva socialiştilor."

- Unii spun că scenariul Dvs. de la început a fost să câştige opoziţia, tocmai pentru a-l izola în acest fel pe Năstase, a-l pune în situaţia ca lumea să vadă că nu poate conduce Primăria, Guvernul să nu-l ajute, dimpotrivă. Ce e adevărat din tot acest scenariu?

Vlad Plahotniuc: "PDM nu a avut obiective în această campanie electorală, deci nu se pune problema de scenarii. Nu ne displace însă deloc faptul că Primăria Chişinău a fost preluată de opoziţia de dreapta, cred că e un pas important pentru întărirea democraţiei şi a pluripartidismului în Moldova, dar şi un moment al adevărului, unul în care cetăţenii pot în sfârşit să vadă de ce sunt capabili competitorii noştri politici şi de ce nu sunt capabili. Să stai în tribună şi să critici e simplu, dar când cobori în teren şi trebuie să munceşti pentru rezultate, lucrurile se schimbă radical.





În ceea ce priveşte Guvernul, el trebuie să ajute Chişinăul indiferent cine este primar, atâta timp cât activitatea instituţiei este una în interesul oamenilor. Şi Guvernul va face asta, va sprijini cu tot ce poate Chişinăul. Nu se va ţine cont că primarul este de la un partid de opoziţie, Guvernul şi Primaria sunt ale cetăţenilor şi trebuie să conlucreze, indiferent ce culoare politică au conducătorii. La fel ar trebui să lucreze şi Consiliul Municipal Chişinău, să termine cu luptele interne şi să se apuce să muncească pentru cetăţeni."

- Credeţi că rezultatul din Chişinău va influenta şi parlamentarele?





Vlad Plahotniuc: "Eu sper că le va influenţa. Electoratul a confirmat din nou că Moldova rămâne o ţară pro europeană şi sper că în toamnă va fi la fel."





