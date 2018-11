Vladimir Putin si Igor Dodon au folosit date gresite in timpul discutiilor, umfland cifrele exporturilor moldovenesti in Rusia - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSA: "Anul trecut importul din Moldova in Rusia a ajuns la 40 la suta si tendinta se mentine. In prima jumatate a anului a cresut cu 14%."

Asta a declarat ieri, Vladimir Putin in cadrul intrevederii sale cu Igor Dodon. Datele Biroului National de Statistica arata insa cifre mai mici, spun expertii economici.

Alexandru FALA, EXPERT ECONOMIC: "Anul trecut exportul din Federatia Rusa a crescut in 2017 cu 9.2%. Daca revenim la ultimile luni 2018, exportul a scazut cu 11%, iar importul s-a majorat cu 26%. Daca ne referim la tarile in care Moldova exporta Rusia este pe a patra pozitie in primele luni ale acestui an."

Exporturile de marfuri moldovenesti pe piata rusa s-au redus dramatic, dupa introducerea interdictiilor de catre Federatia Rusa in 2014, cand Moldova a semnat Acordul se Asociere cu Uniunea Europeana.

Alexandru FALA, EXPERT ECONOMIC: "Argumentul principal din partea Federatiei Ruse era ca zona de liber schimb cu UE va crea riscuri pentru piata rusa pentru ca va fi posibil reexport prin Moldova "

Faptul ca autoritatiel Ruse anunta ca vor sa excluda din 2019 taxele vamale la importul de fructe, legume si produsele vinicole e binevenit, spun specialistii, acest fapt insa ridca multe semne de intrebare.





Alexandru FALA, EXPERT ECONOMIC: "Eliminarea taxelor vamale vorbeste ca Federatia Rusa de facto recunoaste ca zona de liber schimb nu reprezinta pentru ea pericol sau astfel incat sa introduca interdictii vamale."

Moscova a impus embargo asupra vinurilor moldovenesti, in septembrie 2013, iar ulterior a permis accesul pe piata rusa doar a unor companii din regiunea transnistreana si Autonomia Gagauza. Ulterior, in 2014 a intrat in vigoare decretul premierului rus, Dmitri Medvedev, privind aplicarea taxelor vamale la importul a 19 categorii de marfuri, printre care carnea, vinurile, cerealele, zaharul, fructele, legumele si mobila din tara noastra.

Potrivit datelor Biroului National de Statistica, exporturile de marfuri moldovenesti pe piata rusa s-au redus dramatic dupa introducerea interdictiilor de catre Federatia Rusa, de la 423 milioane de dolari SUA in anul 2014 la 254 milioane de dolari SUA in 2017.