Vladimir Putin si Igor Dodon si-au oferit cadouri la Moscova. Ce a primit presedintele tarii noastre - FOTO

Dupa ce s-au intalnit la Moscova, Igor Dodon si Vladimir Putin au facut schimb de cadouri. Presedintele tarii noastre i-a adus in dar lui Putin o statueta cu chipul imperatului rus Petru I si a domnitorului Moldovei, Dimitrie Cantemir, in semn de prietenie vesnica, sustine Ion Ceban, pe o retea de socializare, unde au si aparut imaginile respective. In schimb, presedintele Federatiei Ruse, i-a daruit lui Dodon o tabla de sah realizata din bronz si poleita cu aur, infrumusetata cu marmura, precum si prima harta integrala a Moldovei.