Diana Brescan si Ana Munteanu, in etapa urmatoare la Vocea Romaniei. Vezi show-ul pe care l-au aratat tinerele pe scena. Loredana: "Ma bucur pentru toti tinerii din Chisinau care sunt in concurs" - VIDEO

Diana Brescan, prima moldoveanca care a trecut in etapa urmatoare.

Tudor Chirila: "Mi-a placut foarte mult. Este senzational. Diana, ai cantat foarte bine."





Smiley: "Diana, pe langa faptul ca arati minunat in seara asta, as vrea sa completez ce a spus Tudor, oamenii de acasa va privesc ca pe niste artisti si asta e foarte important. Eu nu va consider copii, indiferent cat de mici sunteti."

Loredana: "M-ai lasat muta. Ai reusit sa treci dincolo de programarile tale. Tu crezi ca esti intr-un fel si eu te-am spus hai ca incercam altfel. Noi suntem girl power. 4 fete in echipa mea este un vis care s-a implinit. Ma bucur ca ai reusit sa demonstrezi ca esti altceva decat crezi tu, esti mult mai mult."

Iata cum a evoluat Diana Brescan:

O alta moldoveanca care a trecut in etapa urmatoare este Ana Munteanu.

Tudor Chirila: "Felicitari Ana. Te-ai descurcat foarte bine in seara asta. As vrea sa te fi vazut cu un zambet. Asta si atat."

Despot: "Eu am vazut un zambet. Of, Ana, felicitari. Sunt primul cumparator de bilet la primul tau concert dupa ce termini Vocea Romaniei."

Loredana: "E foarte greu sa canti folclor, tu ai incercat sa aduci energie. Tu ai avut pasiune din plin. Ma bucur pentru toti tinerii din Chisinau care sunt in concurs, felicitari tuturor. "

Smiley: "Esti mare Ana Munteanu, esti mare. Tu nu realizezi inca."

Iata cum a evoluat Ana Munteanu: