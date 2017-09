Vocea Romaniei. Antrenorii declara ca stiu sarba perfect si fac si demonstratii, astazi, in cea de-a treia editie

Se anunta o seara incendiara, plina de muzica buna, multe emotii, reactii incredibile si sfaturi de urmat. Antrenorii vor face declaratii uimitoare in cea de-a treia editie a show-ului si vom afla de la ei ca stiu sarba perfect.

La ce anume se refera, la limba sau la dans, vedem astazi, de la 20:30. De asemenea, pentru a intari ceea ce vor spune, Tudor, Smiley, Lori si Despot vor face si cateva demonstratii.

Tot astazi vedem si ce l-a determinat pe Despot sa spuna: ”Eu sunt nou la Vocea Romaniei, dar de cand am venit am trecut printr-o paleta larga de sentimente. Am ras, am plans, nu stiam ca poate sa si doara, dar am aflat astazi.” si pe Lori sa se intrebe: ”E Miss Vocea Romaniei?”.

Un concurent foarte sigur pe el si pe calitatile lui ii va face complimente Loredanei: ”Iti sta foarte bine cu aceasta basca, Basic instinct. Esti de acolo.”, iar Pavel Bartos va avea grija de look-ul lui Tudor si ii va aranja parul intr-un mod inedit.