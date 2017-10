Vom achita online pentru transportul public? Alesii locali au revenit la ideea de a renunta la biletele de hartie in favoarea unor carduri inteligente sau a unei aplicatii pe smartphone

Carduri inteligente sau aplicatie pe smartphone care sa deconteze cheltuielile pentru calatoriile in transportul public. Cea din urma optiune, sub forma unui proiect pilot, ar putea deveni realitate chiar in acest an, pe cateva rute de troleibuz din capitala.

“Inainte cum a fost? Tot asa. Oamenii veneau la composter si achita si nu avea cu nimeni nimica.”

“N-o sa dea mita la conducatoare si o sa fie mai curat in treburile astea.”

“Pentru batrani da cred ca o sa fie mai complicat.”

“Ar fi un pas spre Europa.”

Daca proiectul va prinde, ideea ar urma sa fie pusa in practica atat in troleibuze, cat si in autobuze, iar ulterior s-ar putea trece si la microbuze. Autoritatile promit sa nu lase pe drumuri cei peste 800 de taxatori angajati acum.

Vitalie BUTUCEL, SEF ADJUNCT DIRECTIA TRANSPORT CHISINAU: “Taxatorii care se afla acum la bord vor avea o perioada de tranzitie de la 6 la 12 luni vor activa paralel cu sistemul. Dupa care aceasta categorie de persoane urmeaza sa fie reprofilata in controlori.”

“Ei si asa nu vor sa achite pana nu ii tragi de maneca, da asa, ce-o sa faca?”

"Ei cu taxatori nu achita, dar cu de astea, o sa le sara.”

Crearea unei aplicatii pe smartphone care sa functioneze prin scanarea unui cod QR e cea mai ieftina varianta. Exista si posibilitatea folosirii cardurilor inteligente care sa fie incarcate cu bani prin terminale si folosite in troleibuze udne vor instalate dispozitive speciale.

Deocamdata nu se stie care varianta va fi aleasa de cei de la transport. Cert este ca odata cu trecerea la sistemul electronic de taxare, municipalitatea ar economisi 40 de milioane de lei anual, suma care ar urma sa fie investita in modernizarea parcurilor.

Ruslan CODREANU, CONSILIER PPEM: “Zilnic nu ajung in bugetul municipal zeci de mii de lei din cauza subraportarii tichetelor.”

Iacob CAPCELEA, DIRECTOR PARCUL URBAN DE AUTOBUZE: ”De aceea, acest proiect presupune economisirea de surse financiare si a diminua cheltuielile pentru productia de bilete.”

Chiar si dupa ce vom trece la taxarea electronica, biletele de hartie nu vor disparea. Insa pentru a-i demotiva pe oameni sa le foloseasca, consilierii se gandesc la o suprataxa.

Cei care se vor conforma noului sistem vor fi si rasplatiti. Oamenii vor putea circula pe mai multe rute, la pretul unei singure calatori, daca se incadreaza in 60 de minute.

Vitalie BUTUCEL, SEF ADJUNCT DIRECTIA TRANSPORT CHISINAU: “Daca astazi tariful la autobuz e de 3 lei, transbordarea va fi gratuita pe o durata de 60 de minute. In cazul in care calatorul calatoreste din troleibuz si face transbordare la autobuz, faci tichetarea de un leu. Are dreptul de asemenea de a face tranbordare de la troleibuz la troleibuz.”

Despre taxarea electronica se vorbeste inca din 2013, atunci cand fusese facut si un studiu de fezabilitate. Pana acum, ideea a stat in aer. Inca nu se stie daca odata cu implementarea sistemului electronic se vor majora automat si tarifele pentru o calatorie. Asta desi pe masa consilierilor municipali exista deja un proiect in acest sens.