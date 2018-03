Vom ajunge mai repede de la Chisinau la Odesa. A fost pus pe sine un nou tren. Controlul vamal este efectuat la imbarcare, si nu la frontiera - VIDEO

Pasagerii sunt multumiti ca vor circula intr-un tren modernizat si nu se tem ca acesta s-ar putea defecta in timpul calatoriei. Pentru unii astazi a fost prima calatorie cu trenul.

"Prima data voi circula cu trenul, pentru ca este rapid."

"Este mai liber, nu ca in autocare sau microbuze. Este foarte bine, placut si frumos."

"Este o idee minunata. Eu des circul in Odessa si este mult mai bine decat in trenul cel vechi."

"Este cald, comod si confortabil. Trenul este mereu mai comod si mai rapid."

Trenul vechi moldovenesc, modernizat la uzina din Pascani acum 5 ani a costat 2 milioane de euro.

Iurie TOPALA, DIRECTOR CFM: “Astazi sunt puse in circulatie, ca sa circule pe teritoriul Ucrainei, cu ajutorul misiunii EUBAM si a colegilor Europeni care s-au implicat direct in solutionarea problemei.”

La inaugurare a fost prezent si Ministrul Economiei Chiril Gaburici. La ora 6.30 inainte, ca trenul sa porneasca din gara acesta l-a inspectat, ca sa se asigure ca totul este in ordine. Dupa ce a inspectat cele 4 vagoane, Chiril Gaburici le-a urat drum bun calatorilor.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Am reusit sa micsoram timpul de a ajunge in Odessa, plus la toate va avea si un impact economic.”

Trenul va ajunge de la Chisinau la Odessa in 3 ore si 50 de minute, cu doua ore mai repede decat era pana acum. Controlul Vamal se va efectua la Chisinau si in Ucraina. In regiunea transnistrean va face doar doua popasuri de cateva minute la Tiraspol si Tighina pentru a prelua pasageri, insa nu vor exista controale vamale din partea autoritatilor transnistrene.

Peter MICHALKO, AMBASADORUL UE IN REPUBLICA MOLDOVA: “Astazi ajungem la un standart mai inalt, calitate noua, pentru pasageri, pentru consumatori.”

Trenul va circula in zilele de vineri, sambata si duminica. Plus la asta trenul va sationa 8 ore la Odesa, astfele incat calatorii isi pot planifica o zi de vacanta. Astazi calatorii au beneficiat de o reducere de 33 la suta.

Pretul unui bilet variaza de la 151 pana la 167 de lei. Potrivit celor de la CFM, la moment dintre cele 5 trenuri care au fost reconditionate in Romania, 4 sunt in circulatie, desi periodic unele dintre sau mai defectat si s-au prafuit in depou.