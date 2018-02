“In Portugalia va fi un show grandios". Ce spun cei de la DoReDos, dupa ce au fost alesi sa reprezinte Moldova la Eurovision. Kirkorov: "Inainte de a pleca cu ei in Portugalia, voi sustine un concert la Ribnita, apoi in PMAN" - VIDEO

Biletul spre Lisabona a ajuns la formatia DoReDos. Artistii au fost alesi sa reprezinte Moldova in acest an la Eurovision, acumuland punctajul maxim atat din partea juratilor cat si a telespectatorilor. Emotionati, dar siguri in fortele lor cei de la DoReDos spun ca au pregatit pentru competitia de la Lisabona ceva special.

“Vom arata in Portugalia un altfel de show. Va fi mult mai grandios si cred ca va vom uimi.”

Trupa DoReDos a fost sustinuta de artisul rus, Filip Kirkorov, care a si compus melodia My lucky day. Colaborarea lor a inceput la concursul de la Soci, Novaya Volna, unde DoReDos a obtinut marele premiu. Atunci artistii ar fi facut o poza in care apar tinand in maini drapelul regiunii transnistrene.

Dupa castigarea finalei de aseara, poza a fost distribuita pe retelele de socializare, iar unii internauti i-au criticat pentru acest lucru. Filip Kirkorov le-a promis castigatorilor ca va merge la Rabnita, localitatea de bastina a membrilor trupei.

Filip KIRKOROV, ARTIST RUSIA: “Inainte de a pleca cu ei in Portugalia, eu neaparat voi pleca cu ei la Rabnita, unde vom sustine un concert, iar apoi pe piata principala de la Chisinau.“

Lupta pentru marele titlu s-a dat intre 16 artisti. Unii au spus ca au inteles din start cine va fi marele castigator si nu au ramas dezamagiti. Anul trecut, Moldova a fost reprezentata la Eurovision de SunStroke Project, care a ocupat locul 3, cel mai bun rezultat inregistrat de tara noastra. Lisabona va fi gazda Eurovisionului in acest an, care va avea loc pe 12 mai.