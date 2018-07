Vom avea o saptamana de foc. Cum va fi vremea in urmatoarele zile

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi, in capitala vom avea pana la 31 de grade Celsius. In urmatoarele zile mercurul din termometre mai urca doua - trei grade, astfel ca pana la sfarsitul acestei saptamani vom avea cel putin 33 de grade.

Si in restul tarii, temperaturile vor trece de 30 de grade.

In centrul tarii, marti si miercuri am putea avea parte de cateva picaturi de ploaie. Mai mult ar putea sa ploua in partea de nord a tarii.