“Vom face reparatie in casa si vom merge la studii.” Planurile celor doi adolescenti orfani de la Capaclia care s-au intors de la Paris cu bani pe cont, cadouri si impresii - VIDEO

Tudor si Olesea au ajuns la aeroport obositi, dar zambind larg. Se vede de la o posta ca bucuria lor e cat Parisul de mare.

Au atatea impresii incat n-ar incapea nici in cea mai mare valiza din lume.

In schimb cadourile primite au reusit, desi cu greu, sa le ticseasca in genti. Au primit atat de multe! La concertul pe care Sergiu Boiesu, l-a dedicat lor, de ziua sa de nastere, au fost in centrul atentiei.

Atunci, Olesea a purtat o rochie rosie, imprumutata din sat, pentru ca garderoba sa nu vazuse vreodata o haina atat de pompoasa.

La Paris Olesea si Tudor au fost si la shopping. In plus, pe contul pe care l-au deschis au acumulat peste 4 mii de dolari. Calculati, asa cum ii stim deja, cei doi s-au inteles sa nu arunce banii in vant. Au in fata planuri clare.

Olesea DIMA“Vom face reparatie, nu vom cheltui repede banii. Vom pune deoparte pentru studii. Trebuie si Tudor sa invete. Ma gandesc la viitorul lui.”

De la aeroport s-au grabit sa plece la Capaclia. Acasa ii asteapta mieluti abia adusi pe lume, asa ca acum au alte griji decat bontonul si vacarmul parizian.

Totusi, cel mai important e ca au capatat acolo incredere in fortele proprii si curaj de a merge mai departe. Olesea si Tudor, eroii stirilor PRO TV, au ajuns la Paris dupa ce Sergiu Boiesu, un moldovean care si-a deschis acolo un restaurant i-a vazut intr-un reportaj. A fost impresionat de cat de harnici sunt si de faptul ca se descurcau cu o indemnizatie de 700 de lei fara sa se planga.