Vom plati mai putin pentru energia electrica incepand cu luna viitoare. ANRE a micsorat tarifele la curent cu 10 la suta si a respins cererea de a majora tariful la apa - VIDEO

TARIF ENERGIE ELECTRICA, “GAS NATURAL FENOSA”





1,99 lei/kWh – 1,79 lei/kWh

Incepand cu luna viitoare consumatorii casnici din reteaua Gas Natural Fenosa vor plati 1 leu si 79 de bani pentru un kilowatt-ora de energie electrica, cu 20 de bani mai putin decat in prezent.

Tot cu 10 la suta au fost reduse si tarifele pentru consumatorii din nordul tarii, acolo unde opereaza un furnizor de stat.

TARIF ENERGIE ELECTRICA, “FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE NORD”

2,12 lei/kWh - 1,91 lei/kWh

Daca pana in prezent acestia plateau cate 2 lei si 12 bani pentru un kilowatt-ora, incepand cu 1 iulie vor plati cu 21 de bani mai putin.”

Tudor COPACI, DIRECTOR ANRE: “Aprobarea noii metodologii, aprecierea leului fata de dolar, pretul de procourare au dus la micsorarea pretului."

Pentru ca tot a ieftinit curentul, ANRE a folosit acest lucru drept argument ca sa respinga cererea Apa-Canal de a majora cu 10 la suta tariful la apa livrata in Chisinau.

Tudor COPACI, DIRECTOR ANRE: “Demersul furnizorului a fost respins pentru ca a fost diminuat tarifului pentru energie electrica.”

Anatolie LICHII, DIRECTOR TEHNIC “APA-CANAL”: “Este dreptul Apa Canal Chisinau de a avea asta odata la un an, noi nu am cerut majorarea, noi am cerut ajustarea tarifelor pentru anul 2012, ceea ce este spus in metodologie“

In prezent, consumatorii casnici din capitala platesc 10 lei si 69 de bani pentru un metru cub de apa.