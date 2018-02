Vom uita in curand de numerele 901, 902 si 903. Dupa mai multe amanari, ministerul Economiei anunta ca de luna viitoare va fi lansat serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112. Cum va functiona intregul sistem - VIDEO

Odata ce veti forma 112, Serviciul Specializat de Urgenta, printr-un program special, va identifica automat locul de unde sunati.

Victoria MITROFAN, OPERATOR SERVICIUL 112: “Vom avea trei monitoare. Pe unul avem harta pe care localizam apelantul ceea ce este foarte important. Pe altul avem feresta principala unde scriem date ce urgneta are.”

Apelurile din toata tara vor fi receptionate de catre 46 de operatori ai Serviciului 112. Printre ei este si Rodion Burca. Tanarul a lucrat ultimii 5 ani in Germania ca administrator intr-un hotel. Sotia l-a convins sa ramana in tara.

Rodion BURCA, OPERATOR SERVICIUL 112: “Am descoperit o mica Germanie aici. Este o institutie moderna cu tehnica. Noi suntem comstienti de responsabilitatea pe care o avem.”





La serviciul 112 vor putea apela si persoanele cu deficiente de vorbire sau de auz.

Constantin GORINCIOI, DIRECTORUL ADJUNCT, SERVICIUL PENTRU APELURI DE URGENTA 112: “Prin intermediul unui mesaj text inclusiv va fi posibila comunicarea.”

Serviciul 112 va fi impartit in doua Centre de preluare a apelurilor de urgenta, care vor redirectiona informatia catre serviciul competent. Pentru inceput, serviciul 112 va activa in paralel cu angajatii serviciilor 901, 902 si 903. Din iunie, insa, toate apelurile de urgenta vor fi preluate de Serviciul 112. Oamenii au diferite pareri despre noul serviciu.

“Un singur numar? Cati oameni ar trebui sa raspunda la toate apelurile. Cred ca telefonul va fi mereu ocupat si va trebui sa ascultam publicitate.”

“Foarte bine va fi ca in Europa.”

Serviul 112 va functiona in regim non-stop, iar toate apelurile vor fi gratuite. Un astfel de sistem functioneaza in toate statele europene. In prezent, pentru situatiile de urgenta exista numerele 901, 902, 903. Proiectul privind crearea serviciului 112 la noi a fost aprobat de guvern inca in 2014. Numarul 112 este unic pentru apelurile de urgenta in toate statele membre ale Uniunii Europene.