Vor face o pista noua, dupa care vor termina sa o repare pe cea veche. A anuntat compania care a luat in concesiune aeroportul Chisinau - VIDEO

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: "Am decis sa construim a doua pista...care va avea 2400 de metri lungime..."

Astfel, Avia Invest va ingheta reparatia pistei vechi de pe Aeroport si se va apuca de construit alta de la zero. Motive ar fi mai multe.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: "Trebuia acum sa inchidem portiunea asta sa ne apucam de reparat ulterior sa a treia parte sa inchidem aeroportul pe 12 ore...."

Radu BEZNIUC, DIRECTOR AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: "A fost luata in calcul probabilitatea injumatatirii pistei., dar si expertii de la Air Bus au spus ca se vor crea probleme."

Pana acum a fost reparat un segment din pista veche pentru care s-au cheltuit ?? si urmau sa fie renovate inca doua.Este imposibil de continuat spune Jardan, deoarece lucrarile ar perturba traficul aerian, iar avioanele ar trebui sa aterizeze direct pe santier, ceea ce ar pune in pericol securitatea pasagerilor. Potrivit directorului Avia Invest aceste riscuri nu au fost prevazute initial.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: "Am avut multe surprize pe santier am descoperit portiuni cu apa si a trebuit sa sapam pana la 2 metri in pamant..."

Lucrarile de constructie a noii piste ar urma sa inceapa luna viitoare si sa se incheie in mai anul viitor. Vor costa peste 16 milioane de euro. Abia dupa aceasta, va fi reluata reparatia pistei vechi, care va fi inchisa pe perioada lucrarilor. Astazi Petru Jardan a explicat si de ce avioanele nu pot ateriza pe timp de ceata, chiar daca o bucata de pista este reparata.

Aeroportul a fost dat in concesiune in anul 2013 pentru o perioada de 49 de ani. Ilan Sor este presedintele Consiliului de Administratie al companiei Avia Invest, care gestioneaza aeroportul si s-a angajat sa investeasca 230 milioane de euro in modernizarea lui.

Directorul companiei, Petru Jardan a anuntat ca pana acum s-au investit peste 57 de milioane de euro, dintre care 40 la suta sunt din profitul aeroportului. Cei de la CNA nu exclud ca o parte din miliardul furat din cele trei banci ar fi ajuns la aeroport si acolo ar fi ramas. Avia Invest a negat acuzatiile.