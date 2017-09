Femeile sunt la fel de pricepute la lupte, iar sefii IGP isi doresc mai multe politiste cu epoleti. Cum au de gand sa atraga femeile in sistemul politienesc - VIDEO

Ca sa le incurajeze pe reprezentantele sexului frumos sa vina sa munceasca in politie, in fata Inspectoratului General de Politie astazi a fost organizat un show al politistelor de la Fulger. Acestea au demonstrat cat de iscusite sunt in arta luptelor.

Maria Sturza spune ca atunci cand isi pune masca pe fata si isi ia arma in spate nu mai tine cont de gen. Se antreneaza in rand cu barbatii, iar femeie redevine acasa, cand este alaturi de sot si copil.

Maria STURZA, OFITER FULGER: “Intotdeuna mi-am dorit sa lucrez intr-un domeniu in care sa pot sa-mi manifest curajul, sa-mi dezvolt abilitatile. Suntem egali cu barbatii, avem capacitatile noastre si putem fi la acelasi nivel.”

Ludmila Burduja este un veteran deja in sistemul politienesc. De 18 ani poarta cu mandria uniforma. Povesteste ca a inceput de jos, de la gradul de sergent, iar cariera ei a mers doar in ascensiune. Economista de profesie, aceasta este specializata in fraude economice.

Ludmila BURDUJA, INSPECTOR SUPERIOR FRAUDE ECONOMICE, IP REZINA: “De la inceputul carierei am avut cazuri cand pe atunci, comisarii aveau prejudecati de genul ca femeia trebuie sa stea la bucatarie si sa creasca copiii. Inainte sa primesc epoletii eram contabila la inspectorat si am luptat foarte mult sa-i primesc si sa am grad militar.”

Spune ca este norocoasa ca si sotul lucreaza in politie asa ca o intelege atunci cand ramane peste program. Si copiii s-au obisnuiti cu meseria mamei.

Ludmila BURDUJA, INSPECTOR SUPERIOR FRAUDE ECONOMICE IP REZINA: “In loc de povesti de seara, le povestesc intamplari de la munca si ele sunt incantate. In fiecare zi ma asteapta si ma intreaba ce a mai fost azi, hai mai povesteste.”

Femeile politiste spun ca le place ceea ce fac, insa mai sunt goluri de umplut.

“Am vrea mai mult timp liber si un salariu mai bun.”

“Salarii mai mari am vrea.”

Potrivit oamenilor legii practica internationala arata ca politia castiga mai multa incredere daca are mai multe femei in sistem. Adjunctul Inspectoratului General de Politie, Gheorghe Cavcaliuc considera ca femeile politiste sunt responsabile decat barbatii.

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: “Vrem sa le transmitem un mesaj clar doamnelor- sa fie mai curajoase. Doamnele sunt foarte inteligente, trag foarte bine din arme, pun infractorii la pamant.”

Seful IGP, Alexandru Panzari nu a putut sa ne spuna cum va aduce mai multe femei in politie.

Alexandru PINZARI, SEF IGP: “-Vom comunica cat mai mult pe interior si exterior.”

Potrivit datelor Inspectoratului General de politie, in prezent din cei peste 9 mii de politisti de la noi din tara, doar 14 la suta, sunt femei.