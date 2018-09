Vor sa deschida un combinat de alimentatie, care sa aprovizioneze institutiile de invatamant cu hrana. Cu aceasta idee a venit municipalitatea, in conditiile in care multe scoli din capitala se confrunta cu lipsa bucatarilor - VIDEO

In Chisinau ar putea aparea un combinat de alimentatie. Seful adjunct al Directiei Generale Comert, Valentina Constantinov, ne-a declarat ca deschiderea acestuia este abia la nivel de discutie. Reprezentantii institutiei nu ne-au putut spune daca acesta va fi amenajat in cadrul unei cantine deja existente sau daca va fi construit de la zero. Nu este clar nici care ar putea fi cheltuielile.

Sergiu SÎRGHI, ŞEF DE SECȚIE, ANSA: ”Ne-ar fi mai usor sa controlam trasabilitatea si calitatea marfii utilizate si mai usor sa dotezi cu utilaj, decat sa faci investitii in fiecare scoala. Logistica va fi mult mai efectiva si costul produselor se va reduce dupa estimarile noastre in jurul la 30%.”

Anterior se discuta si varianta aprovizionarii gradinitelor, care nu au bucatari cu meniuri pregatite in alte institutii de invatamant. Din declaratiile celor de la ANSA, s-a renuntat la idee deoarece unitatile de transfort ar trebui sa indeplineasca o serie de cerinte, iar costurile sunt prea mari.

Sergiu SIRGHI, SEF DE SECTIE, ANSA: "Soferii trebuie sa fie posesori de carnete medicale. 01:45-Daca vorbim de produse usor perisabile trebuie dubita sa fie dintr-un material usor de spalat, doatat cu combine frigorifice. 04:20 Cand transporta produse pentru copii atentia trebuie sa fie dubla.”

Detaliile despre conceptul combinatului de alimentatie urmeaza sa fie stabilite pe parcursul acestei saptamani si prezentate la urmatoarea sedinta a consiliului municipal al primariei. Astazi responsabilii de la Directia Educatie urmeaza sa poarte discutii cu elevii scolii profesionale nr 2 din capitala, care ar putea face stagiile de practica in gradinite pentru a suplini lipsa cadrelor de ajutor de bucatar.