Vor transforma mormintele in mese de sarbatoare? Uitati de carne la gratar si piftie in cimitire, indeamna cei de la Sanepid - VIDEO

Uitati de carne la gratar si piftie in cimitire, indeamna cei de la Sanepid. Veniti la mormintele celor dragi cu oua rosii, cozonac si atat.

Pentru ca moldovenii tin la traditii, mai ales la cele legate de mese copioase, multi au spus ca nu vor renunta la ele. Ecaterina Calugareanu, de exemplu, an de an vine la cimitir cu de toate.





Cei care totusi nu vor sa renunte la multe feluri de bucate, spun responsabilii, ar trebui sa aduca mancarea in lazi frigorifice. Multi oameni insa spun ca cel mai probabil si in acest an moldovenii vor transforma mormintele in mese de sarbatoare.





Au fost impartite si pliante celor care erau la cimitir, cu cele 10 reguli de aur pentru Pastele Blajinilor. Daca unii au primit sfaturile specialistilor, altii au spus ca nu au timp pentru ele.



Totodata, oamenii sunt rugati sa nu fumeze in cimitire si sa nu bea mult alcool, in special bauturi spirtoase. Un paharel de vin este suficient, spun cei din sanatate. O asemenea campanie de informare a fost initiata pentru prima data, pentru ca, potrivit responsabililor, in ultimii ani creste numarul intoxicatiilor dupa Pastele Blajinilor.





Totodata, este recomandata folosirea tacamurilor de unica folosinta, dar si procurarea alimentelor din locurile special amenajate.