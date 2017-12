Voronin face glume despre vizita lui Plahotniuc in SUA: "Am citit ca Casa Alba este invadata de soareci. Plahotniuc, Candu, Leanca ce fac acolo? Ajuta Casa Alba?"

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "O saptamana in urma am citit ca Casa Alba este invadata de soareci. Acuma pe site-ul PD vad ca Leanca, Plahotniuc si Candu se afla in Statele Unite, pe site-ul Parlamentului nu este nicio informatie. Ei sunt invitati pentru ce? Ajuta Casa Alba? Din contul cui se afla acolo?"

Vladimir Voronin nu a primit insa niciun raspuns.

Vlad Plahotniuc, Iurie Leanca, Andrian Candu si Vladimir Cebotari se afla intr-o vizita in Statele Unite. Acolo, ei s-au intalnit deja cu cativa congresmani americani.