Voronin il va actiona in judecata pe Chirtoaca: "Cade noapte din pat si se paleste la cap. Pe ce sa bazat cand a zis ca am privatizat Gaudeamusul? Numai daca aduce certificat ca e nebun, atunci scapa"

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Acum sa va zic despre Dorin Chirtoaca care a spus ca Voronin a privatizat cinematograful Gaudeamus. El cade toata noaptea din pat si se paleste cu capul de beton. Iar a inceput sa deschida cafenele in parcuri, a deschis doua deja.

Acesta trebuia sa raspunda pentru declaratiile lui. Numai daca acest aduce certificat ca este nebun atunci scapa.

In 2010 a fost cumparat si privatizat terenul aferent. Eu nu am privatizat nimic, in '94 am privatizat apartamentul pe bonuri care, ulterior, oamenii le lipeau pe pereti in loc de tapete. Aceste firme care construieste, stiti voi care, tot ele o sa demoleze Guguta si o sa construiasca bloc.

Este decizia CMC din 2010 privind privatizarea. La indicatia cui a pronuntat numele meu? Ei se pregatesc de alegeri si comunistii trebuie eliminati, o sa inventeze fel de fel de prostii despre noi.

Nu am nicio treaba cu aceasta privatizare, nu stiu ce e cu declaratia acestui nenorocit. Aceasta este prima familie pe care o tine minte sau ce, Voronin si gata?

Da, il dau in judecata, iata, sunt documentele pe care le pregatim, mai am un teanca acasa, pe ce s-a bazat cand a facut aceste declaratii. Daca ar fi sa cer ceva in instanta de judecata, as cere sa nu-l mai vad si sa nu-l mai aud niciodata."

Mesajul postat de fostul primar, Dorin Chirtoaca: