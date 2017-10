Voronin, deranjat ca numirea ministrului Apararii a ajuns la CC: "S-o intalnit trei cucosi care nu pot sa se aseze la o masa si nu se pot intelege. Mare minister mai este si acesta"

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Cand s-a modificat Constitutia in mod barbar pentru a schimba modalitatea de alegere a presedintelui, atunci acest presedinte neconstitutional a fost de acord. PD l-a ales, am fost unicul partid care am declarat ca nu participam, ca boicotam. El nu e constitutional, toate decretele lui sunt neconstitutionale. Ati facut din Constitutie o servitoare. Cand e comod, face cum cere Constituia, cand nu, nu.





Aici s-o intalnit trei cucosi care nu pot sa se aseze la o masa si nu se pot intelege. Sa se aseaze la o masa sa se inteleaga, ori ca oameni de stat, ori ca barbati si sa hotarasca problema. Sa nu ajunga la Constitutie. Alte probleme nu-s in Republica Moldova, numai asta cu ministrul Apararii. Mare minister mai este si acesta. Nu-i serioasa treaba asta."