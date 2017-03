Promisiunile lui Shor pentru Orhei in 2017: sa deschida o televiziune, sa repare 10 km de drum si sa ofere locuinte sociale pentru tineri si bugetari - VIDEO

Vrea sa deschida o televiziune, o academie de fotbal, sa repare 10 km de drum si sa ofere locuinte sociale pentru tineri si bugetari. Asta le promite in acest an locuitorilor din Orhei primarul Ilan Sor. Pe el nu l-a mai vazut nimeni la munca de luni bune, avand in vedere ca se afla in arest la domiciliu, asa ca sa-i anunte prioritatile au iesit consilierii locali din partidul sau. De unde se vor lua bani pentru toate astea? Raspunsul ramane acelasi - de la fundatia lui Ilan Sor.