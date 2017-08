Imaginile au fost surprinse in aceasta seara in apropierea satului Chetrosu. Desi nu a durat mult, furtuna a lasat prapad in urma sa. Pe soseaua Anenii Noi-Chisinau arborii au cazut ca secerati.

Dupa o spatamana de foc, ploiele au fost asteptate asa ca oamenii s-au bucurat, chiar daca vantul puternic i-a cam speriat. Potrivit meterologilor si in sudul tarii a plouat puternic. In capitala au cazut precipittatii insa nu atat de puternice.