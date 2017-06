Vreme frumoasa, insa pentru putin timp. Cod galben de ploi cu descarcari electrice pentru intreaga tara. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in noaptea de miercuri spre joi, 8 iunie sunt prognozate ploi de scurta durata cu descarcari electrice in jumatatea de nord a tarii, iar ziua si in partea de sud a tarii. In raioanele de nord si centru sunt prognozate averse (15-30 l/m2), izolat cu grindina si vijelie in rafale de pana la 15-20 m/s.



Joi temperaturile vor oscila intre +13 si +18 grade Celsius pe parcursul noptii. Ziua in nordul tarii sunt prognozate +15..+20 de grade, in centru temperaturile vor oscila intre +21..+25 de grade, iar la sud se vor inregistra +22..+26 de grade Celsius.