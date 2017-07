S-a intunecat cerul. Ploua din nou in capitala. Meteorologii au emis cod galben de ploi si vijelie in toata tara - FOTO

Potrivit sinopticienilor, cele mai puternice furtuni se asteapta in raioanele din sudul tarii. Totodata, izolat vor fi rafale puternice de vant si grindina. Codul galben a intrat in vigoare azi la ora 14 si va fi valabil pana maine la ora 18. Totodata, maine se vor inregistra temperaturi de 26 de grade in centru. Maximele vor creste in zilele urmatoare, astfel incat vom avea pana la 32 de grade.

In prima jumatate a zilei a plouat in nordul tarii, iar acum ploua in centrul si sudul tarii.

In zilele urmatoare vremea se va incalzi.