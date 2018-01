Vremea a uitat ca este iarna si ne rasfata cu temperaturi neobisnuit de calde pentru aceasta perioada: pomii au inmugurit si ghioceii au inflorit - VIDEO

Vremea a uitat ca este iarna si ne rasfata cu temperaturi neobisnuit de calde pentru aceasta perioada. Asa ca unii pomi deja au inmugurit, iar florile au inflorit in plina iarna. Specialistii spun ca daca si in urmtoarele saptamani va fi la fel de cald, riscam sa ramanem fara fructe la primavara. Meteorologii vin cu vesti nu prea bune. Nu vom vedea zapada in curand, iar temperaturile vor creste.