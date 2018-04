Vremea buna i-a scos pe sateni din casa si i-a dus... pe camp. Oamenii si-au suflecat manecile si s-au apucat de treaba. Unii au greblat ori semanat, in timp ce altii au curatat vita de vie - VIDEO

In satul Malaiesti am intalnit mai multi gospodari, care nu au stat locului toata ziua. Unii, treziti cu noaptea-n cap, munceau pe camp, in timp ce altii, cu sapele in spate se intorceau de acolo. In familia Suvac lucrurile au fost impartite. Impreuna cu fiica, doamna Dusea a mers la gradina ca sa cultive ceapa, iar sotul ei a plecat sa curate via.

"Azi lucram asa, punem harpagica, oleaca e tarziu dar speram sa fie anul bun a fost umezeala. Dupa harpagica punem mazarea, patrunjel, morcov, porumbul, toate lucrarile de primavara se incep, cam sa intarziat semanatul."

Pe domnul Mihai l-am gasit la vie. La ai sai 62 de ani, barbatul spune ca munceste de zor. Astazi a avut si ajutor – nepoteii l-au insotit la camp. Barbatul, care e tractorist in sat, spune ca si-a cerut voie ca sa nu mearga astazi la munca pentru a-si putea curata vita de vie, lucru pe care nu il incredinteaza nimanui.

"Cureti cu mana ta, strangi roada ta, e lucrul tau, muncesti tu."

Forfota a fost si pe acest camp, unde trei barbati roiau de dimineata. Ei spun ca au format o echipa buna – doi curatau via, iar al treilea strangea resturile si le aduna in gramezi.

"A fost frig acum s-a topit zapada, am iesit la lucru, mai avem oleaca si terminam inca vreo jumatate de ora.¨Iar acest barbat spune ca a gasit ce sa faca cu resturile de la vita de vie."

"Mesterii curata da eu fac ordine din urma, resturile le ducem acasa sa facem focul..."

Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile vremea se mentine calda. Maximele vor ajunge pana la 21 de grade.