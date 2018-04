Vremea frumoasa i-a scos pe oraseni din casa. Multi au ales sa petreaca a doua zi de Pasti la iarba verde. Unii chiar s-au bronzat pe malul lacului - VIDEO

Astazi, la pranz erau in jur de 20 de grade Celsius, asa ca parcurile din oras au devenit furnicare. Cu familia sau cu prietenii, oamenii au intins paturile pe iarba si au incins gratare. Si pentru amatorii de pescuit vremea a fost perfecta.

“Sarbatorim sfintele sarbatori de Paste, plus la aceasta impreuna cu familia si parintii. E un motiv in plus sa stam la aer curat, aa mancam carne si frigarui.”

“Noi ne-am adunat in a doua zi de Paste. Am iesit sa ne odihnim, frigarui, bautura.”

“Am iesit la aer curat, afara e cald, soare ne odihnim. De maine la serviciu.”

Acesti tineri au avut un motiv in plus de sarbatoare - ziua de nastere a unuia dintre ei. Si pentru ca afara e cald, au decis sa se distreze in aer liber.

“Prietenul nostru Alexandru sarbatoreste ziua de nastere astazi cu prietenii, asteptam toata oastea sa vina aici pentru ca sa sarbatorim pana la sfarsit.”

Si daca cei mai multi au iesit la frigarui, unii au decis sa deschida sezonul de bronzat. Plajele din parcul La Izvor au fost potrivite pentru cativa tineri, care spun ca nu le-a fost frig.

“Am auzit ieri ca vantul va sufla din partea de vest si vor fi temperaturi de pana la 18 grade. Astfel am decis ca timpul e potrivit pentru prima zi de venit la plaja.”

“Acuma e de o placere de stat in natura decat sa stai in apartament la televizor, ma bronzez cel mai bun bronz, cel mai placut soare, caeva ore in sanul naturii e o placere.”

Vremea se anunta frumoasa toata saptamana, maximele ajungand pana la 23 de grade. De maine, toata lumea revine la munca.