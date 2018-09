Ploaia le-a zadarnicit munca. Agricultorii din Causeni spun ca in loc sa se bucure de roada bogata, strang struguri afectati de mucegai: "90% din poama este stricata" - VIDEO

De zece ani Mihail Bobciov din Causeni isi ingrijeste vita de vie. Spune ca doar in acest sezon a inregistrat pierderi mari. Agricultorul urma sa culeaga de pe cele 6 hectare in jur de 60 de tone de struguri de masa – Moldova. Din cauza ploilor insotite de grindina, insa, nu va aduna mai nimic.

Mihail BOBICOV, AGRICULTOR: "Anul acesta am avut o problema o fost seceta si brusc au dat ploile. Strugurii au crapat boala s-a pornit, 90 % din poama este stricata."

Disperat, barbatul se plange ca a fost afectat fiecare butuc. Bobitele sunt pline de mucegai, asa ca se teme ca nu-si va putea vinde poama macar producatorilor de vin.

Mihail BOBICOV, AGRICULTOR: "Doua trei zile de ploaie a stricat tot lucru care s-a facut in decursul anului."

Agricultorul spune ca a depus mult efort si suflet pentru ca la toamna sa stranga o roada bogata a stropit vita de vie cu o solutie speciala, dar nici aceasta nu a putut salva strugurii. A investit in jur de 30 de mii de lei pentru un hectar, insa risca sa nu-si mai intoarca cheltuielile.

Mihail BOBICOV, AGRICULTOR: "Nici pentru vin nu este bun."

Barbatul spune ca anul trecut a exportat in Rusia si Romania in jur de 90 de tone de struguri. Potrivit sefului Directiei Agricultura din Raionul Causeni, in aceasta perioada are loc recoltarea strugurilor tehnici si a celor de masa.

Dumitru BODEANU, SEFUL DIRECTIEI AGRICULTURA DIN RAIONUL CAUSENI: "Soiul Moldova este mai rezistent la diferite cataclizme si diferite boli. Sunt careva pierderi, insa majoritatea soiul Moldova s-a pastrat."

Pe piata un kilogram de struguri din soiul Moldova variaza intre 2 si 5 lei.