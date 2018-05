Vremea schimba macazul. Ploua torential in nord-ul tarii. Imagini de la Lipcani - VIDEO

Daca astazi am avut maxime de 31 de grade, maine vor fi doar 26 si vor cadea precipitatii. De luni vremea se raceste si mai mult. In nord vor fi 21 de grade, iar la Chisinau 22. Astfel de temperaturi se vor mentine pe parcursul intregii saptamani, iar in nordul si centrul tarii va ploua pana joi.

In week-end nu vom avea mai mult de 22 de grade. Potrivit site-urilor meteo internationale din 15 mai se va incalzi din nou, astfel ca maximele vor urca iarasi pana la 30 de grade.