Vremuri moderne - manuale moderne. Elevii claselor liceale vor putea invata limba romana dintr-un manual digital. Directia Educatie a scos din buget un milion de lei - VIDEO

Cu manualul digital de la limba si literatura romana elevii vor interactiona cu textul literar prin diferite metode: pictura, design, film, sunet sau grafica. Odata accesat linkul, informatia este clasificata pe capitole, care propun un catalog lexematic, teste fulger sau texte cu sarcini insotite de un design creativ. Manualul intra in faza de pilotare, iar Directia Educatie urmeaza sa-l propuna mai multor licee.

Alina TURCANU, COORDONATOR GENERAL AL PROIECTULUI: ”O sa propunem mai multor institutii de invatamant care doresc sa faca aceasta pilotare, sa exerseze in clasa si in decurs de 3-4 zile sa ne vina cu o nota informativa. S-a lucrat zile si nopti, foarte complicat procesul, era interminabil, aici nu e bine.”

Mariana Pirtac, autoare, dar si profesoara de limba si literatura romana spune ca in anul de studii precedent a lucrat la manual cot la cot cu elevii sai, iar in functie de cum reactionau acestia la exercitiile propuse se lua decizia pentru o eventuala sarcina.

Mariana PIRTAC, PROFESOARA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA:”Elevii se simt sincronizati cu timpul de afara. Faptul ca utilizeaza tehnologiile informationale, ca este o joaca la prima vedere, pentru ca jocul capteaza atentia. Asta ne dorim, in sala de clasa elevul sa se simta fericit.”

Deoarece o mare parte din profesorii din sistemul educational sunt pensionari si s-au obisnuit cu metoda clasica de organizare a lectiei, autorii spun ca manualul digital se adreseaza mai mult tinerei generatii de dascali.

Natalia GRIU, COORDONATOR SI AUTOR AL CONCEPTULUI DIDACTIC, AUTOR DE CONTINUTURI: ”Este necesar ca cabinetele scolare sa fie dotate cu tehnologiile necesare. Este important sa asiguram si formarea cadrelor didactice, pentru ca utilizarea unui manual digital impune anumite competente.”

La cele trei manuale digitale de limba si literatura roma s-a lucrat aproape doi anu, iar Directia Educatie a scos din buget un milion de lei. Chiar si asa, nu s-a lasat fara scapari de litere, cum ar fi paticipat in loc de participat, denimirile in loc de denumirile sau greseli precum “a lasa in jos cortina” care este un pleonasm. Autorii au si o explicatie.

Natalia GRIU, COORDONATOR SI AUTOR AL CONCEPTULUI DIDACTIC, AUTOR DE CONTINUTURI: ”Putem vorbi de cortina lasata in jos? -E vorba de catalogul leximatic, sunt realizate conform dictionarului de termeni literari, este citare din sursa. -Dincolo de asta, putem lasa cortina in jos? -Nu, sigur ca nu.”

Manualul digital este un supliment la manualul conform curriculei, iar folosirea acestuia va ramane la alegerea profesorilor de limba romana.