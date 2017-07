Concubina acestuia le-a spus politistilor ca acesta ar fi consumat alcool. Salvatorii au recuperat cadavrul abia duminica. In aceeasi zi, tot in Nistru s-a inecat un alt barbat in varsta de 47 de ani, venit in ospetie din Rusia la niste prieteni din Serpeni. Din spusele salvatorilor barbatul avea probleme cu inima, iar inainte de a intra in apa ar fi avut dureri. De la inceputul sezonului estival peste 50 de persoane s-au inecat in bazinele acvatice din tara, dintre care 11 copii.