Zapada a produs dificultati soferilor. Cateva camioane au ramas blocate pe unele strazi din capitala. Sofer: "Nu mai pot urca". In ultimele 24 de ore, in tara au avut loc 98 de accidente rutiere - VIDEO/FOTO

Pe soseaua Balcani se circula cu dificultate, masinile merg bara la bara, la iesirea din oras s-a format un ambuteiaj. Mai multe camioane stau blocate din cauza stratului mare de zapada. Soferii se plang ca nu s-a intervenit practic deloc. Pe de alta parte, drumarii spun ca asteapta sa se opreasca ninsoare, dupa care vor interveni in forta.

A fost o provocare si pentru cei care s-au aventurat astazi pe drumurile din tara. Soferii au ajuns cu masina in sant, au patinat ori s-au ciocnit de automobilele din fata. Zapada a lasat in urma si 20 de localitati fara lumina.

Potrivit INP, pe multe drumuri din tara deplasarea este ingreunata din cauza conditiilor meteo. In ultimele 24 de ore, in procesul supravegherii traficului rutier au fost implicate 142 de echipaje de patrulare si 225 de inspectori, interventia carora a fost solicitata de circa 45 de soferi aflati in dificultate.

Tot in aceasta perioada, pe intreg teritoriul tarii au fost inregistrate 98 de accidente rutiere, in urma carora 12 persoane au suferit diferite traumatisme, iar o persoana a decedat. Principalele cauze fiind depasirea limitei de viteza si neatentia conducatorului auto in timpul sofatului.

INP recomanda soferilor pentru o calatorie in siguranta sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si sa atraga o atentie deosebita la pietoni.