Zaria a fost eliminata din Europa League. Dupa infrangerea cu 0 la 3 din tur, baltenii au fost invinsi si in retur - VIDEO

Focsa a inscris fara sanse pentru portarul advers in minutul 47. A fost golul egalizator pentru Zaria, dupa ce pe finalul primei reprize, Apollon a beneficiat de un penalty, iar Da Silva a executat exemplar. In minutul 75, baltenii au ramas in 10 oameni, dupa ce Rata a vazut al doilea cartonas galben pentru un fault.

Cipriotii au profitat din plin de superioritatea numerica si au inscris imediat golul victoriei.

Ruben GOMEZ, JUCATOR ZARIA: “Am jucat la victorie pentru că am jucat acasă, dar a fost greu. Echipa adversă a avut un alt nivel de joc. Cred că echipa noastră s-a străduit şi a alergat înainte până în ultimul minut.”

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: “Desigur ca ei au iesit la meci stiind deja ca e greu de refacut cu asa echipa rezultatul, dar baietii au muncit, nu am ce spune. Asta e nivelul nostru.”

Andre SCHEMBRI, JUCATOR APOLLON: “În Cipru am câştigat cu 3-0. A fost un avantaj confortabil, iar astăzi am venit aici cu mai multă încredere pentru a da totul pe teren şi să învingem mai uşor. ”

Astfel, Zaria Balti paraseste Europa League in turul 2 preliminar, dupa infrangerea cu scorul general de 1 la 5 in fata celor de la Apollon Limassol. Unica echipa moloveneasca ramasa in cupele europene este Sheriff Tiraspol.