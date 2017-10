Zarva la sedinta de judecata in cazul lui Andrei Braguta. La judecatorie a venit si sotia unuia dintre fostii colegi de celula a lui Braguta impreuna cu copiii - VIDEO

La sedinta de judecata a venit si sotia unuia dintre fostii colegi de celula a lui Andrei Braguta impreuna cu copiii, cea ce a starnit zarva pe holurile judecatoriei. Cei trei politisti si patru detinuti s-au prezentat in fata magistratilor, insa sedinta nu a avut loc.

Din cauza ca unul dintre politistii invinuiti si-a schimbat avocatul, asa ca acesta a cerut timp pentru a studia materialele, asta desi in sala de judecata se afla actualul avocat al acestuia.

Astazi magistratii au interzis presei sa filmeze sedinta, iar ulterior avocatii unuia dintre detinuti a cerut ca procesul de judecata sa fie inchis, intru-cat mass-media ar putea influenta procesul de judecata. Avocatii Promolex, care sunt reprezentantii familiei spun ca nu exista nici un motiv intemeiat pentru a limita accesul presei la sedinta.

“Noi vom face referinta la prevedrile Conventiei europene ca acest proces sa fie unul public. Instanta pote limita sa nu le fie aratata fata acestor inculpati, insa publicitatea acestei sedinte consideram importanta pentru a fi mediatizata.”

Totodata cei patru detinuti, care apar in imaginile video postate de procuratura generala cum il bat fara mila pe Braguta, au spus ca nu-si recunosc vina.

“- De ce l-ati batut pe Braguta? - Noi ne-am aparat.”

Matusa unuia dintre detinuti a spus ca Braguta a fost batut de politisti, iar detinutii ar fi incercat sa se apere de Braguta pentru ca tanarul ar fi fost violent.

“El a fost adus batut mar de politisti. Nepotul meu doar s-a aparat. - Cum Braguta a fost agresiv, daca ati spus ca era batut tare? - El a reinvis si a sarit la bataie.”

Tatal lui Andrei Braguta spune ca rudele unuia dintre detinutii, care l-a batut pe fiul lui au venit de mai multe ori la el acasa.

Ion BRAGUTA, TATA: “Ei spuneau ca nu-s vinovati. A fost o data un frate si spunea ca tot nu l-a batut. Nu a propus nimic. A venit cu o sacosa cu niste fructe.”

Prima sedinta de judecata, care avut loc acum cinci zile a fost amanata la fel din cauza avocatilor politistilor banuiti ca l-ar fi maltrat pe Braguta. Atunci unul dintre avocatii politistilor nu s-a prezentat, iar altul a cerut timp pentru a studia materialele.

Andrei Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza. La 10 zile de la arest tanarul a decedat in conditii suspecte in penitenciar. Potrivit procurorilor, Braguta s-a stins din cauza pneumoniei.