Zarva mare pe un santier de pe bulevardul Moscovei. Mai multi locatari au iesit in strada, nemultumiti de constructia unui centru comercial - VIDEO

Locatarii blocului de pe bulevardul Moscovei au iesit in strada, nemultumiti ca muncitorii au ingradit terenul, unde urmeaza sa fie ridicat un centru comercial cu patru etaje.

“Cand lumea e la lucru au pus repede gardul, ne-au imbrancit ca le incurcam sa puna gardul si au inceput sa defriseze copacii.”

“Noi am vrut sa construim aici un teren de joaca, dar primaria a spus ca nu este voie, cum au abtinut acestia autorizatia, nu inteleg.”

Locatarii ii acuza pe reprezentantii companiei ca ar fi inceput lucrarile de constructie cu acte false.

“Autorizatia a fost eliberata in 2016, timp de sase luni constructia nu a fost inceputa.Pe panou este scris inceperea constructiilor pe 4 septembrie. Termenul este vadit depasit. Constructia este ilegala fara a prezenta acte in original."

De cealalta parte, reprezentantii companiei dau asigurari ca toate actele sunt in regula, iar constructia ar fi inceput in termenii stabiliti in contract.

“Declaratia de incepere a lucrarilor a fost depusa la inspectie pe 10 mai, unde au fost demarate lucrarile de trasare. Este teren privat, am venit omeneste le-am prezentat actele. Autorizatia este din 11 noiembrie 2016, valabilitatea acesteia este un an.”

Locatarii spun ca au depus o petitie la procuratura. Ei le cer oamenilor legii sa verifice daca actele prezentate de companie sunt legale.

“Pana ce raspuns nu avem. Noi vrem ca aceasta constructie nu doar să fie oprita, dar sa dispara si oamenilor sa li se propuna un alt teren.”