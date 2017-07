Zbor cu emotii pentru moldovenii, care ar fi trebuit sa ajunga de la Heraklion la Chisinau. Aeronava a efectuat mai multe cercuri deasupra marii, dupa o ora de zbor, s-a intors din drum: "Se auzeau niste pocnituri" - VIDEO

Potrivit unui pasager, avionul cu aproximativ 170 de persoane la bord a decolat astazi in jurul orei 12 de pe aeroportul Heraklion. Dupa o ora de zbor, pilotul ar fi anuntat ca are probleme la sasiul din fata si s-a intors din drum.





Vitalie CONDRAȚCHI, PASAGER “In timpul zborului au dat drumul ceva aer condensat. Multa lumea s-a speriat ca este fum”.





In imaginile de pe site-ul Flight Radar, care permite sa vizualizezi in timp real date despre traficul aerian se observa cum avionul de pe cursa Heraklion-Chisinau a efectuat mai multe cercuri deasupra marii, dupa care a revenit pe insula. Pasagerii spun ca echipajul nici macar nu a incercat sa explice ce s-a intamplat sa-si linisteasca pe oamenii panicati.







Pasagerii se plang ca au ramas blocati in aeroportul Heraklion toata ziua, fara sa stie cand vor porni spre Chisinau.





Spaima i-a cuprins pe unii pasageri inaite de a decola.





”Din start s-a simtit ca avionul nu este in regula. Se auzeau niste pocnituri din partea stanga la aripa, din start inainte de a se porni avionul”.





Mai mult, ora zborului ar fi fost modificata. Trebuiau sa decoleze de la Heraklion astazi la ora 17, insa au fost anuntati ca vor pleca dimineata la 11.50. Astfel au pierdut o zi de vacanta.





Si cand au zburat de la Chisinau cursa, care este una charter, ar fi pornit cu o intarzire de 3 ore. Reprezentantii companiei FlyOne nu au fost de gasit pentru a comenta incidentul de astazi.