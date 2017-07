Zbor cu ghinion pentru zeci de moldoveni care urmau sa ajunga de la Munchen la Chisinau. La o ora de la decolare au facut cale intoarsa: "Ne-au spus ca a intrat o pasare in motor"

Mariana, PASAGERA: “In timpul zborului ceva s-a intamplat. Ne-au spus ca a intrat o pasare in motor. Si s-au intors la Munchen. Au scos valizele dupa aia ne-au spus ca tot cu avionul aceste ne ducem.”

In imaginile de pe site-ul Flight Radar,care permite sa vizualizezi in timp real date despre traficul aerian se observa cumcum aeronava companiei germane a decolat din Munchen, a ajuns deasupra Asustrei, iar de acolo a facut cale intoarsa si a aterizat din nou pe aeroportul german. Nu am reusit sa vorbim cu reprezentantii companiei care opereaza zborul.