Autoritatile vor sa ilumineze zebrele din capitala, insa, pana cand, nu stiu in ce culoare. In centrul capitalei exista totusi o trecere de pietoni iluminata, dar in rosu, culoare la care anul trecut, autoritatile de la Straseni au renuntat - VIDEO

La Straseni, recent au fost iluminate doua treceri de pietoni din centrul orasului. In bezna de pe strada din preajma primariei, atat zebrele cat si pietonii se vad perfect si de la distanta, lumina raspandita fiind de culoare alba. Astfel, pietonii spun ca se simt cu mult mai in siguranta acum.

Primarul orasului spune ca acesta este doar inceputul si ca pe viitor urmeaza sa mai fie iluminate si alte zebre din oras. Anul trecut la Straseni au aparut cateva treceri iluminate in culoarea rosie, la scurt timp insa autoritatile au schimbat culoarea.

Legislatia moldoveneasca nu spune in ce culoare trebuie iluminate trecerile de pietoni, rosie insa nu ar fi cea mai potrivita. Si daca la Straseni, autoritatile au renuntat la aceasta culoare, in capitala, in preajma Academiei de Studii Economice exista o trecere de pietoni iluminata in culoarea rosie.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Conform standardelor europene, lumina rosie pe trecerile de pietoni este interzisa. In primul rand pentru ca este una dintre culorile semaforului, astfel poate fi usor confundata, iar intr-al doilea rand aceasta cloare ilumineaza doar zebra, nu si pietonul care paseste pe ea.”

Specialistii mai spun ca lumina rosie in contrast cu lumina farurilor automobilelor, il face invizibil pe pietonul care merge pe zebra. Altfel stau lucrurile daca lumina de pe trecere este mai puternica. Atunci persoana care traverseaza se transforma intr-o umbra pe care soferul o vede destul de bine.

In capitala, urmeaza sa fie iluminate in culoare alba zebrele de pe arterele recent reparate, cum ar fi bulevardul Stefan cel Mare, Constantin Negruzzi si strada Vasile Alecsandri. Exista insa treceri, care ar fi bine macar sa fie marcate. De exemplu pe strada Calea Iesilor, la iesirea din oras, trebuie sa ai mult curaj ca sa traversezi strada pe zebra.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Pe un drum cu doua benzi pe sens, acestei zebre ii lipseste marcajul, indicatorul sta practic ascuns printre copaci, iar de iluminare nici vorba. Putini s-ar aventura sa traverseze strada aici, mai ales noaptea.”

Potrivit datelor Inpectoratului National de Patrulare, de la inceputul acestui an, 10 persoane si-au pierdut viata pe zebre, dintre care 4 copii.