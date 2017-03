Printre victime se numera cativa turisti, dar si jurnalisti de la BBC. Oamenii au suferit arsuri, insa viata lor nu este in pericol, scrie presa straina. Potrivit primelor informatii, turistii s-au apropiat la cateva sute de metri de lava in momentul in care o bucata de zapada a cazut in interiorul vulcanului si s-a produs o explozie. Mai multe detalii despre incident nu au fost oferite. Vulcanul Etna este cel mai inalt si activ din Europa.