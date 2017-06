Retineri ca in filme la Balti. 10 persoane sunt incatusate de mascati: unele sunt scoase din masini, altele din casa: "Mainile la spate". "Ei rebeata, jur ca nu-i al meu". Aveau acasa arme, grenada si droguri - VIDEO

Potrivit Procuraturii din Balti, cele 10 persoane cu varstele cuprinse intre 21 si 47 de ani, au fost retinute fiind suspectate de trafic de droguri.

Doua dintre ele au fost retinute de catre mascati in timp ce vindeau substante narcotice in strada.

In urma mai multor perchezitii efectuate la Balti si Floresti, la domiciliile si incaperile pe care le detineau acestia in cele doua orase, au fost depistate doua arme cu teava lisa fara acte de provenienta, doua pistoale pneumatice, o grenada, aproximativ 2 kg de substata vegetala uscata cu miros specific de marijuana, 37 tufe verzi de canepa, 56 825 lei, 50 000 ruble rusesti, 1500 grivne, telefoane mobile.

Oamenii legii sustin ca suspectii vindeau narcotice, la domiciliul lor, in locuri publice, in magazinele alimentarare si in sala sportiva pe care le detineau.

Autoritatile au arestat 4 barbati si 2 femei pe un termen de 30 de zile, iar alti 4 barbati sunt cercetati in stare de libertate. Daca vor fi gasite vinovate, persoanele, risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 7 ani.