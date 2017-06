Zece persoane, dintre care fostul mkinistru al Agriculturii si primarul comunei Stauceni, vor comparea in fata magistratilor, in dosarul tentativei de instrainare a peste 30 de ha de teren

Potrivit Procuraturii, s-a finalizat astazi urmarirea penala si a fost expediat dosarul de invinuire a acestora in judecata pentru tentativa de instrainare a peste 30 de ha de teren din comuna Stauceni, care apartineau Colegiului National de Viticultura si Vinificatie, prin corupere pasiva, corupere activa si fals in acte publice.

Potrivit actului de învinuire, pe parcursul anilor 2012 – 2016, învinuitii ar fi constituit o schema prin care au comis tentativa de înstrainare a circa 38 de hectare de teren care a apartinut, cu drept de proprietate, Colegiului de Vinificatie si Viticultura din Chisinau. Potrivit datelor urmaririi penale, învinuitii ar fi luat în arenda, pe un termen de 30 de ani, terenul, iar ulterior, schimbându-i destinatia din extravilan în intravilan, au încercat sa parceleze lotul si sa-l comercializeze unor terte persoane. Pentru a obtine decizii favorabile în scopul realizarii intentiilor lor, acestia ar fi mituit diferiti functionari cu diverse sume de bani, savîrsind infractiuni de corupere pasiva si trafic de influenta.

In privinta a doi invinuiti este aplicata masura preventiva - arestul la domiciliu, in privinta a 5 învinuiti - liberarea provizorie sub control judiciar, iar alti 3 invinuiti se afla sub control judiciar.

De asemenea, procurorii anticoruptie au dispus disjungerea unei cauze penale în privinta a 4 învinuiti pe faptul coruperii pasive, traficului de influenta si cauzarea de daune materiale prin înselaciune si abuz de încredere fara scop de însusire.