Zece personalitati marcante din diferite domenii au fost desemnate in cadrul “Premiului National”. Laureatii s-au ales cu cate 100 de mii de lei. Printre premianti se afla si regizorul Viorel Mardare - VIDEO

Cei mai buni moldoveni care s-au remarcat pe parcursul anului in medicina, stiinta, literatura, cultura, arta, agricultura, caritate si securitate, au fost premiati in cadrul evenimentului annual Premiul National Viorel Mardare, candidatura caruia a fost propusa de catre prim-ministrul Pavel Filip, a fost castigator la categoria creatia originala in arta filmului publicistic si promovarea imaginii Republicii Moldova. Viorel Mardare, diagnosticat recent cu o forma agresiva de cancer, se afla la tratament, iar premiul a fost ridicat de sora sa si de regizorul Sergiu Prodan.

Angela MARDARE: ”L-am intrebat pe Viorel ce ar vrea sa transmit de la acest microfon. El mi-a zis, poti sa spui un multumesc asa mare, frumos, cu suflet, sa simta toti ca e de la mine. Am sa incerc - multumesc.”

Sergiu PRODAN, REGIZOR: ”Sa fii bolnav nu este un merit si pentru asta nu se dau premii. Cand prin munca ta faci asa ca Moldova sa ajunga in top 10 cele mai atractive destinatii turistice dupa reitingul National Geografic, acesta este un merit.“

Iurie Colesnic a fost premiat pentru opera literara si activitatea de cercetare in domeniul istoriei Basarabiei.

Iurie COLESNIC, SCRIITOR: ”Este pentru o lucrare foarte importanta – Basarabia necunoscuta, o carte in 10 volume. Ea astazi este premiata. Orice premiu da aripi creatorului.”

Fiecare din cei zece premianti a luat cate 100 de mii de lei. Spun ca banii ii vor investi tot in munca si proiecte de viitor.

Iurie COLESNIC, SCRIITOR: ”Am sa investesc in alte volume bune de tipar, dar pe care nu am posibilitatea sa le editez.”

Medicii au fost si ei premiati. Aureliu Batrinac spune ca desi jumatate din cei 30 de ani dedicati domeniului chirurgiei i-a petrecut peste hotare in stagieri de lunga durata, a revenit intr-un final acasa, unde aplica tot ce a invatat.

Aureliu BATRINAC, MEDIC CHIRURG: ”Detinand acest premiu intelegi ca trebuie sa faci si mai multe lucrui, sa fii mai exigent, mai corect. E o apreciere a intregii echipe.”

Spune ca tara noastra a evoluat mult in domeniul chirurgiei cardiace, insa recunoaste ca este loc si de mai bine. Cel mai mult crede insa ca trebuie de investit in tinerii specialisti, care trebuie convinsi sa rmana acasa.

Aureliu BATRINAC, MEDIC CHIRURG: ”Tinerii trebuie sa ii incurajam sa se duca, sa invete. Trebuie sa ne gandim cum sa ii aducem inapoi. Sa fie spitalele moderne, tehnologiile.”

Premii au luat si cantaretul de opera Andrei Jilihovschi, generalul Ion Solonenco, Victoria Dunford, Maria Cristea, Gheorghe Savin, Liliana Groppa si Oleg Lupan. Gala Premiilor Nationale se organizeaza anual. Castigatorul este desemnat de catre o comisie in baza unui dosar.