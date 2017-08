Zece studenti din America descopera Moldova. Timp de o saptamana ei vor cauta comori intr-un sit arheologic de la Orheiul Vechi - VIDEO

Ana Chiriciuc, studiaza la York College din New York si urmeaza sa devina expert social. Impreuna cu alti noua colegi de-ai sai efectueaza stagiul practic in Moldova. Astfel, timp de o luna, studentii din America urmeaza sa ne descopere tara.

Ana CHIRICIUC: “Mă uimeşte, aici totul este vechi. S-a păstrat totul. Oraşele, unde nu ai merge, în Moldova e multă istorie”.

Astazi ei au mers cu un grup de arheologi la Orheiul Vechi, unde sub soarele dogorator au cautat comori. Fiecare obiect gasit a insemnat o mica victorie.





"O bucata de lut ars am gasit, mai important poate sa fie unele monede”.

"E mult ceramica din perioada medievala si oase de animale”.

"Seara e nevoie de efort intelectual."

"Este bine. Durează un pic, dar vom ajunge acolo. Mă aştept să găsesc mai multe obiecte din ceramică”.

"Am găsit un os, probabil e de la braţ”.

"Am gasit rămăşitele unui plug, aşa că am fost impresionată.”

Cei mai experimentati in ale arheologiei sunt studentii de la geografie si istorie de la universitatea Ion Creanga.

"O crita de fier, am gasit-o in timpul sapaturilor. Intre nivelul intai si doi, este o dovada ca in timpurile mai devreme se ocupau oamenii cu prelucrarea metalului”.

Fiecare obiect gasit are de transmis un mesaj.

Sergiu HEGHEA, CERCETATOR, INSTITUL DE PATRIMONIU CULTURA, ASM: "Am descoperit o aglomeratie de pietre, probabil aici a existat un complex, in urma curatarii ne vom da seama ce fel de constructie a fost. “

Ideea de a-i aduna impreuna pe cei 20 de studenti de pe doua continente, apartine lui Vadim Moldovanu. Un moldovean, care a emigrat cu zeci de ani in urma in America. Acum este expert social si profesor la o Universitate din New York.

Vadim MOLDOVANU, PROFESOR, EXPERT SOCIAL: "Fară acestă legătura a omului cu pământul, cu istoria şi spiritul nu poate fi o dezvoltare socială. Experţii sociali organizează această legatură a arheologilor cu dezvoltarea socială”.

Vadim Moldovanu isi doreste ca istoria sa prinda viata, iar obiectele vechi sa fie reproduse.

Vadim MOLDOVANU, PROFESOR, EXPERT SOCIAL: "Noi dorim să creăm ateliere. Vom crea replicile a ceea ce găsim. Replicile vor fi făcute artificial sub îndemnul meşterilor populari.”

Dincolo de toate, studentii americani spun ca pentru prima data se afla intr-o tara atat de diferita de ceea in care traiesc.

"Comparativ cu New York-ul Moldova are o cultură mult mai dezvoltată. Solul e mult mai fertil”.

"La restaurant aici trebuie să astepţi mult. În America sunt mai rapizi, dar oamenii sunt foarte primitori şi drăguţi."

"Aici e multă verdeaţă. Nu sunt obişnuită cu asta. Eu sunt din America. În New York este puţină natură.”

Este deja a treia vara, cand studentii de la York College fac stagiul practic in Moldova.