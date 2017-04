Urgia alba s-a intors in tara. Copacii pusi la pamant, masinile distruse de vijelia si ninsoarea din aceasta dimineata - GALERIE FOTO

Potivit ofiterului de presa al DSE, Diana Turcan, in urma ninsorii nu a fost nevoie de interventia salvatorilor.

Conform datelor INP, la moment, in raioanele din zona Centru din tara se inregistreaza precipitatii sub forma de lapovita, dar se circula fara dificultati. In zona Nord, precipitatii sub forma de lapovita, drumurile sunt accesibile, transportul circula fara dificultati, iar la Sud traseele nationale sunt curate, cad precipitatii sub forma de ploaie, pe alocuri ninge incet.

INP indeamna conducatorii auto sa nu parcheze automobilele sub copaci, deoarece exista riscul ruperii crengilor sau sub cabluri electrice.

In in total pe teritoriul Republicii, la mentinerea securitatii rutiere si acordare ajutorului cetatenilor sunt implicate 61 de echipaje si 122 de ofiteri de patrulare.Inspectoratul National de Patrulare se afla la datorie intru acordarea ajutorului cetatenilor, astfel in cazul in care va aflati intr-o dificultate nu ezitati sa solicitati sustinerea celui mai apropriat echipaj de patrulare sau sunati la 902.

Internautii au luat cu asalt pagina de facebook, cu zeci de poze cu copaci cazuti.