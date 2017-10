Zeci de copii au fost initiati in tainele programarii. Ei au invatat de la specialistii din domeniul IT sa-si creeze propriile jocuri, pagini web sau aplicatii - VIDEO

Copiii au fost impartiti in grupuri a cate 10 persoane. Acestia au invatat sa foloseasca algoritmi pentru a crea aplicatiile sau jocurile la care viseaza. Relaxat si sigur pe el, Luca Arnaut, se vede peste cativa ani un programatori cu renume. Cursurile au fost gratuite si au fost oferite de specialisti IT, designeri web si programatori. Mentorii le-au explicat copiilor cum functioneaza imprimantele 3D.

“Ar fi intersant sa faci pentru scoala diferite de machete.”

Doritorii au putut calatori in lumea virtuala.

“A fost strasnic, dar mi-a placut.”

Parintii spun ca cei mici isi petrec ore intregi la calculator si, in loc sa-i certe, s-au gandit sa le canalizeze pasiunea in ceva folositor. Asa ca in timp ce copii invatau limbaje de programare, parintii ascultau lectii despre siguranta online.

“O retea e socializare are si partile pozitive, dar si negative. Baiatul meu de 12 ani si-a facut un cont de facebook dupa o mare presiune asupra mea. Incerc sa monitorizez.”

Coder Dojo este o miscare internationala, initiata in Irlanda in anul 2011, prin care voluntari din domeniul IT ii invata pe copii programarea. In Moldova sunt cinci cluburi de Coder Dojo.

La eveniment au participat peste 100 de elevi cu varste cuprinse intre 9 si 17 ani. Cursurile au fost organizate cu sprijinul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finantat de USAID si Guvernul Suediei.