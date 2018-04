Zeci de enoriasi au cutreierat capitala in lung si in lat in traditionalul drum al crucii - VIDEO

Zeci de enoriasi au cutreierat astazi capitala in lung si in lat in traditionalul drum al crucii. Cu clopote, steaguri si insotiti de preoti, oamenii au pornit de la intrarea in Chisinau din cartierul Sculeni si au ajuns pana la portile orasului de pe bulevardul Dacia. Ei spun ca Pastele nu este doar mancare si bautura, dar si rugaciune.