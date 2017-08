Zeci de femei impreuna cu bebelusii lor au organizat un mars de sustinere a alaptatului si au indemnat viitoarele mame sa renunte la laptele praf. Ce spun specialistii - VIDEO

Doar 30 la suta din mamele moldovence isi alapteaza bebelusii mai mult de un an, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca procesul sa dureze in jur de doi ani, laptele matern fiind alimentul ideal pentru copii. Cifrele ingrijoratoare sunt oferite de Ministerul Sanatatii. Astazi zeci de femei impreuna cu micutii lor au organizat un mars de sustinere a alaptatului si au indemnat viitoarele mame sa renunte la laptele praf in favoarea celui matern.