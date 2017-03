Zeci de imigranti dintr-un centru ungar de la frontiera cu Romania au intrat in greva foamei

Biroul pentru Imigratie si Cetătenie a anuntat că 94 din cei 102 imigranti de la centrul din Bekescsaba au intrat in greva foamei, scrie Mediafax.

"Persoanele aflate in greva foamei si-au exprimat cererile in scris, plangandu-se in principal pentru faptul că sunt retinuti si cerand să fie eliberati", se precizează intr-un comunicat al Biroului.

"S-au plans si de faptul că sunt amprentati desi nu au nicio intentie de a rămane in Ungaria", se mai arată in comunicat.